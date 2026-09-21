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21 сентября 2026
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Политика

Валентина Пивненко лидирует на выборах в Госдуму

Предварительные итоги голосования обнародовал ЦИК РФ.
предварительные итоги
Фото: Пресс-служба Правительства РК

По предварительным данным ЦИК России кандидат от «Единой России» набрала 26,88% голосов избирателей.
Валентина Пивненко, выдвинутая партией «Единая Россия», лидирует на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в Карельском одномандатном избирательном округе, сообщается в разделе с предварительными итогами голосования на официальном сайте Центризбиркома России.

По предварительным данным, Валентина Пивненко набрала 26,88% голосов, кандидат от «Справедливой России» Ройне Изюмов — 19,64%, а замыкает тройку Анна Позднякова от партии ЛДПР, набравшая 11,48% голосов.

Источник: ЦИК РФ

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