Валентина Пивненко лидирует на выборах в Госдуму

Предварительные итоги голосования обнародовал ЦИК РФ.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

По предварительным данным ЦИК России кандидат от «Единой России» набрала 26,88% голосов избирателей.

Валентина Пивненко, выдвинутая партией «Единая Россия», лидирует на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в Карельском одномандатном избирательном округе, сообщается в разделе с предварительными итогами голосования на официальном сайте Центризбиркома России.

По предварительным данным, Валентина Пивненко набрала 26,88% голосов, кандидат от «Справедливой России» Ройне Изюмов — 19,64%, а замыкает тройку Анна Позднякова от партии ЛДПР, набравшая 11,48% голосов.

Источник: ЦИК РФ