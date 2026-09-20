Атмосфера праздника: в Чалне выборы превратили в душевный концерт

В день голосования избирательный участок №399 в поселке Чална наполнился не только официальной суетой, но и звуками музыки

Фото: Марина Рябоева

Жители Чалны, пришедшие исполнить свой гражданский долг, неожиданно для себя оказались на настоящем концерте, который напомнил многим о добрых традициях прошлого.

Главным подарком для сельчан стало выступление вокального ансамбля «Беседайне». Артисты подготовили специальную программу, исполнили популярные советские песни. На импровизированную сцену также вышли талантливые односельчане: Сергей Кудряшов и яркие детские коллективы поселка.

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Для многих жителей этот день стал поводом окунуться в приятные воспоминания. Галина Григорьевна, одна из участниц голосования, поделилась своими эмоциями:

— В моем детстве выборы всегда были большим праздником. Помню, как в школе, где мы голосовали, с самого утра гремела музыка, выступали артисты, а в воздухе витал тот самый незабываемый аромат мандаринов. Сейчас эти фрукты есть в каждом магазине, а вот праздничной атмосферы на участках часто не хватает. Поэтому мы в Чалне решили возродить эту традицию — чтобы люди шли голосовать с хорошим настроением.

Благодаря стараниям артистов, на участке удалось создать ту самую душевную атмосферу, которой так не хватает в будничной суете. Концерт стал отличным дополнением к важному дню, подарив жителям Чалны заряд позитива и чувство единения.