Умеренный дождь ожидается в понедельник в Карелии

До 16 градусов прогнозируют 21 сентября в нашей республике

Фото "Петрозаводск говорит"

Завтра, 21 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный умеренный, днем переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +9,+11°С, днем +12,+14°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный умеренный, днем переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +6,+11°С, днем +11,+16°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, облачно, без осадков.

В Сегеже до +13, облачно, небольшой дождь.

В Сортавале до +14, облачно, дождь, гроза, туман.

Геомагнитная обстановка в норме.