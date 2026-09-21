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21 сентября 2026
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Происшествия

Автобус тушили на остановке в крупном районе Петрозаводска

Утром сирены пожарных машин звучали на Кукковке
автобус на остановке после задымления
Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 21 сентября, около 8:40 на Кукковке тушили пассажирский автобус. Пожарные подъехали и быстро потушили возгорание.

Как в рассказал порталу «Петрозаводск говорит» водитель маршрутки, он подъехал к остановке, как вдруг внезапно из двигателя пошел дым. Водитель своими силами с помощью огнетушителей пытался потушить возгорание. Видимо, очевидцы происшествия вызвали огнеборцев, потому что вскоре прибыли и они. 

пожар в маршрутке
Фото: Петрозаводск говорит

Как выяснилось, в салоне автобуса в момент пожара находился один человек, он вышел из маршрутки на остановке.

Факт возгорания двигателя удивил водителя. Как сказал автомобилист, утром проверяли - все было в порядке.

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