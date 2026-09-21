Мировая звезда оперной сцены показала Петрозаводску своих собак

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 21 сентября в 2006 году

фото стопкадр

В Петрозаводск ровно 20 лет назад приезжала народная артистка России Елена Образцова. Певицу сопровождали две ее любимые собачки – Кармен и Мюзетта. Причем, Мюзетте от роду было всего четыре месяца. Елена Васильевна рассказала, что она принимала роды, очень привязалась к новорожденной собачке и стала относиться к ней, как к собственному ребенку. На сцене Карельской госфилармонии Елена Образцова планировала дать концерт. В день выступлений она обычно не давала никаких интервью, так что «ловили» ее журналисты накануне.

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«Люблю сюда ездить, здесь очень хорошая публика – я знаю, - сразу сказала журналистам Елена Васильевна. – Мне всегда сюда хочется вернутся. А в этом году у меня еще есть тайные мысли – купить бруснику и клюкву. Под Петербургом, где мы всегда покупали, ничего нет, все выжжено – потому что не было никаких дождей. И я мечтала, что поеду в Петрозаводск, и куплю здесь. А и тут нет пока, не созрела!» У певицы поинтересовались – не кажется ли ей, что концертов рок- или поп-певцов устраивается гораздо больше, и как она к этому относится.

«Нет, мое искусство не камерное. Но необязательно, чтобы было много людей, которые любят оперу. Потому что оно все-таки элитное искусство. Но так же, как и камерная музыка. Не все ходят на эти концерты. Переживать о количестве концертов не стоит, а вот воспитывать вкус к музыке нужно обязательно. Мы в свое время были воспитаны на оперной музыке. А потом у нас оперная музыка или балетная музыка звучала, когда у нас из Политбюро кто-нибудь помирал. Сейчас даже и этого нет – засилие рок-музыки. Наверное, ничего хорошего нет в этом, но я думаю, что, судя по тому, что на наши концерты, серьезных певцов, приходит все больше молодежи, этот крен пойдет в другую сторону».

Певица рассказала и о том, что дает ей стимул работать, оставаться звездой в творчестве, прекрасно выглядеть: «Любовь! Всегда любовь. Любовь к мужчине и к природе, и к собачулькам, и к друзьям. Когда ты отдаешь свою любовь, то тебе обратно возвращается в десять раз больше».

Елена Образцова ушла из жизни в январе 2015 года.

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В Кондопоге в середине сентября 2006 года опять стало неспокойно. Официально местные власти заявили о закрытии городского рынка. Того самого, где местные жители громили торговые точки выходцев с Кавказа – так народ выражал свое отношение к произошедшим событиям. Напомним: в ночь на 30 августа у ресторана «Чайка» произошла массовая драка между местными жителями и выходцами в Кавказа, в которой погибли двое молодых людей и множество были ранены. Эти события попали на центральные полосы всех СМИ страны. После этого несколько дней в городе шли народные волнения. Власти района и республики несколько дней вели переговоры с общественностью и со всеми министерствами, чтобы восстановить порядок в Кондопоге. Кадры оттуда не сходили с первых страниц центральных СМИ страны.

Однако, причиной закрытия рынка стали не последствия погромов (которые были сразу устранены), а якобы плохое санитарное состояние его территории. В результате на кондопожском рынке снова начались волнения, собрался стихийный митинг.

На рынке, которого официально уже как бы не было, простаивало около шестидесяти торговых точек – в основном палатки, ларьки. Их владельцам предложили переехать на окраину города и развернуть торговлю там. Коммерсанты называли это решение крахом своего бизнеса, а чиновники окрестили происходящее борьбой с антисанитарией. А посмотрите видео – там чистота-порядок, ничуть не хуже рынков Петрозаводска. Ларек предпринимательницы Светланы Костиной располагался на самом выгодном месте рынка – у главного входа. Благодаря своей торговой точке она поднимала двоих детей. Закрытие рынка стало для нее катастрофой, предотвратить которую она не могла.

О том, что рынок собираются закрыть, торговцы знали только по слухам. Представители городской власти утверждали, что давно указывали на нарушения правил торговли.

«Основное, что нарушено – плохое санитарное состояние площадки, она находится в центре города», - сказал Валерий Никонов, начальник управления по вопросам экономики Кондопожской администрации. С этой точкой зрения был согласен директор МУПа, к которому относился рынок. Мэр города Анатолий Папченков упирал также на то, что жители Кондопоги на сходах, якобы, сами ратовали за закрытие рынка: «Люди говорили о том, что городу нужен не «шанхай»-рынок, а нормальный благоустроенный, желательно крытый рынок. Именно по этому поводу в администрации ведутся разговоры».

На городских сходах присутствовали и предприниматели, которые как раз вряд ли голосовали за закрытие рынка. То, что его закрыли, они называли «бедой». И эта беда объединила коммерсантов, несмотря на громкие события и на разную национальность бизнесменов. Никого не устроили условия переезда на другое место торговли. Во-первых, это требовало немало денег. Плюс ко всему в районе старенькой хоккейной коробки, куда хотели перенести рынок, не так людно. А торговать коммерсантам предлагалось в летних палатках. «Сказали – поставить складные палатки. А вы сами знаете, какие в Карелии ветра! У нас весь лет вырубили, нет никакой защиты, наши складные палатки будут летать! Они не выдержат», - возмущалась Нина Рябцева.

Выход из сложившейся ситуации искали на встрече с полномочным представителем Главы РК в Кондопоге Валерием Бессоновым. Коммерсантам предложили хорошенько убрать территорию рынка. После чего можно было бы направить в суд заявление о том, что санитарное состояние рынка позволяет возобновить его работу. На встрече было решено, что рынок должен работать на старом месте при определенных условиях – чистота и порядок на территории, установка нормальных туалетов, организация нормальных условий для торговцев.

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В Соломенном состоялось торжественное открытие филиала библиотеки №4. В мае 2006 года мэр Петрозаводска Виктор Масляков подписал распоряжение о передаче библиотеке нового помещения, расположенного в благоустроенном доме. До этого библиотека располагалась в бараке довоенной постройки. На ремонт городской бюджет предоставил сто тысяч рублей, и вот хорошие залы с уютным освещением были готовы встретить читателей. Особо Виктора Николаевича интересовал вопрос – достаточно ли в фондах детской литературы и как дела с обеспечением подписными изданиями. Оказалось, ежегодно библиотека получала около двухсот новых книг, выписывала 11 газет и 15 журналов. Жаль только, что в новом здании пока не было возможности пользоваться интернетом.

«Здесь это всего лишь техническая проблема, которая сейчас будет решена», - заверил Виктор Масляков. Директор централизованной библиотечной сети Наталья Иванова сообщила, что постоянными читателями этой библиотеки являлись более двух тысяч горожан, самые активные из которых – школьники и молодежь. Когда в помещении появится интернет, читатели филиала в Соломенном смогут заказать интересующие их книги по электронному каталогу из центральной библиотеки, сообщила Наталья Иванова.

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Таким было 21 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности