Герои Толстого показали петрозаводчанам, что такое мир и война

Самым ярким событием культурной жизни Петрозаводска ровно 20 лет назад стал совместный проект Карельской госфилармонии и усадьбы Льва Толстого «Ясная поляна». Программу открыл моноспектакль о жизни Софьи Толстой. Любители симфонической музыки смогли посетить концерт «Музыка в доме Толстых». А в выставочном зале филармонии открылась выставка «Война и мир: В лицах и костюмах». Причем, петрозаводчане смогли первыми прикоснуться к эпохе Толстого, ведь костюмы и изобразительные материалы усадьбы до этого ни разу не покидали пределов Ясной поляны.

Презентовать проект приехал директор музея-усадьбы Владимир Толстой, праправнук Льва Толстого. Роман «Война и мир» он читал минимум три раза. Он сказал, что постоянно возвращается к произведениям прапрадеда и как читатель, и как профессионал. И с каждым новым прочтением они становятся только актуальнее: «Главным героем произведения вдруг становится контекст времени. Когда ты понимаешь, что это необыкновенно современное произведение. Не только по каким-то психологическим отношениям героев, но и, скажем, по описанию чиновников того времени. И ты понимаешь – да, это про сегодняшний день».

«Война и мир» в Ясной поляне – это не только книга. С 2000 года в музее-усадьбе звучит музыка из одноименной оперы Сергея Прокофьева. Костюмы для этого проекта разработала Ирина Дронова. Цвет и декоративные детали костюмов, по ее задумке, не только характеризовали героев оперы, но и перекликались с природой усадьбы Ясная поляна. Например, костюм Софьи олицетворял иву. Все платья соответствовали одежде 19 века. Стиль ампир, стремящийся к простоте, оказался не совсем удобным для нашего времени, в чем признавалась певица Ольга Матвеева, которой приходилось надевать костюм для выступлений: «Не очень удобно. Например, обувь. Потому что она совсем без каблука. Мы в нашей современной жизни привыкли ходить стремительно, а когда каблука нет совсем, то больших усилий стоит выработать походку, чтобы она была не с пятки, а с носочка. И вот эта летящая походка давалась сложно».

Прикоснуться к эпохе 19 века, почувствовать атмосферу романа Льва Толстого, который он писал шесть лет, помогали и иллюстрации Дементия Шмаринова, который создавал их в 1950-х годах в музее-усадьбе. И по признанию литературных критиков, они оставались лучшими иллюстрациями к роману.

...

«Гарантия Плюс», «Этрон» и «Жилфондслужба» - такие названия появились на карте Петрозаводска. Это частные управляющие компании (УК), которые пришли на смену привычным ЖЭУ (жилищно-эксплуатационным управлениям).

Пьяные сантехники и грубияны-диспетчеры – затеянная властями реформа ЖКХ уверяла, что они станут пережитками прошлого. Частные управляющие компании за состояние и сохранность жилищного фонда Петрозаводска стали отвечать перед жителями своими деньгами.

«Возможности и в администрировании, и в установлении должной дисциплины работников, повышение ответственности, контроля – здесь, конечно, пожестче. Потому что бизнес в этом смысле не признает романтики», - считал Алексей Плахтырь, заместитель директора ООО «Жилфондслужба».

Первый рабочий день этой компании, которая отвечала за микрорайоны Центр и Древлянка, прошел достаточно спокойно. Люди, если и звонили, то чтобы поинтересоваться, как теперь будет работать их бывшее ЖЭУ. С одной стороны, участь новых УК была незавидная: спрашивать с них обещали строго. Мало того, что ждали качественно выпиленных услуг, так еще и делать работу нужно было в срок. Например, устранить течь кровли или восстановить разбитые стекла компания была обязана в течение суток.

«Управляющей организации теперь невыгодно, чтобы гражданин пришел жаловаться в администрацию города, - сообщил зам.начальника Управления жилищного хозяйства Павел Гармаш. – Потому что за каждое такое обращение будет налагаться штраф».

С другой стороны частным УК было за что бороться – на кону стояло 22 миллиона живых денег. Примерно столько ежемесячно платили петрозаводчане за техническое обслуживание своего жилья. Сами горожане, кстати, к этой реформе относились настороженно:

-Я считаю, что лучше не будет ни на йоту. Потому что это те же самые люди – либо не умеют работать, либо не хотят.

-И тогда было не допроситься, а теперь и вообще не знаем… Только повысят тарифы, сколько им на ум придет.

Тут нужно отметить, что тарифы за свои услуги сами управляющие компании повышать права не имели. Но зато имели право оказывать платные услуги. Например – ремонтировать квартиры, а вырученные деньги направлять на развитие своей компании. «Современная техника должна быть. Сварочные аппараты, в том числе плазменные, именно современные. Если ключи – то они должны быть импортные, высокого качества. То есть профессиональная техника», - считал Алексей Плахтырь. Адреса и телефоны бывших ЖЭУ работали без изменений. Измениться должно было только качество обслуживания.

Таким было 7 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.