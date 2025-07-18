Квартиру с остатками разложившегося тела дали инвалиду в Петрозаводске

Текст: Елена Малишевская, фото: Алексей Пинчук

18 июля в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение дела по гражданскому иску Алексея Пинчука к администрации столицы Карелии. В ноябре 2023 года Алексей получил квартиру от мэрии, в которой около года лежал труп бывшего хозяина. Останки просто вынесли, в однокомнатной квартире на бульваре Интернационалистов не то что ремонт, даже уборку никто не делал. Молодой человек с инвалидностью взял кредит, сделал ремонт за свой счет и теперь пытается через суд возместить свои материальные и моральные затраты.

У Алексея Пинчука серьезное хроническое заболевание, приведшее к инвалидности и невозможности работать. Пенсия от государства - около 16 тысяч рублей. Долго стоял в очереди на квартиру, которая ему была положена по закону, через суд удалось добиться получения. Однако в том жилье, которое ему предоставила мэрия, жить сразу было невозможно. Почти год в однокомнатной квартире на полу лежал умерший одинокий старик. Можно представить, какой там был запах: труп разлагался, самомумифицировался, фрагменты тканей впитывались в пол.

«Пришлось менять не только сам пол, но и добетонную стяжку. То есть косметическим ремонтом не обошлось, есть элементы капитального»,

- рассказал Алексей Пинчук.

И тогда, в ноябре 2023 года Алексей обращал внимание специалистов мэрии на то, что квартира в ненадлежащем состоянии, в ней надо делать ремонт. Но его убедили жилье взять и акт приемки подписать: дескать, жилой фонд администрации пополняется редко, когда еще будут квартиры, сколько еще будешь ждать, может десять лет, может больше. Причем на словах Алексею обещали с ремонтом помочь. Но чиновники в мэрии уже сменились, нынешние говорят: не мы эту квартиру давали, не с нас спрос. А акт приемки является основным камнем преткновения в суде - подписал, значит, согласился с предложенными условиями, дальше твои проблемы.

«Дверь в квартиру пришлось менять, потому что ее вскрывали полицейские, она была сломана. Люстры не было. В унитазе трещина, пришлось покупать новый. С трубами водоснабжения была проблема, нужно было ремонтировать»,

- рассказал в суде Алексей Пинчук.

Квартира, которую дали Алексею, является так называемым выморочным имуществом: это когда единственный владелец умер, претендентов на жилье нет, и оно отходит в пользу государства, в данном случае - мэрии Петрозаводска. Но уже после того, как Алексей взял кредит на ремонт, сделал часть работ, объявилась дочь умершего старика, начался суд по наследству. Парень-инвалид, который и так уже натерпелся с этой квартирой, боялся, что лишится ее. Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что дочь не общалась с папой, не помогала ему, они жили как чужие люди, в общем, квартира осталась у Алексея Пинчука.

«Я в ней живу только последние три-четыре месяца. Почти год делал ремонт. Потом нужно было какую-то мебель поставить»,

- рассказал Алексей Пинчук.

Ремонт в квартире Алексею обошелся в 408 тысяч рублей. Эти деньги он требует в суде взыскать с администрации Петрозаводска, а также моральный ущерб - 50 тысяч. Деньги не огромные, но представитель мэрии защищается яростно, доказывая, что все было сделано по закону. Как замечают представители Алексея Пинчука, осенью 2023 года городская администрация получила в свой фонд две квартиры, и обе «с трупами», так вот в одной, прежде чем передавать, ремонт сделали, а в другой нет.

«2023 год, как вы помните, был снежным. Видимо, все деньги ушли на уборку снега, на ремонт квартиры Алексея денег не хватило»,

- замечает Елена Тамонова.

Юристы Елена Тамонова и Анна Филатова взялись представлять интересы Алексея Пинчука в суде. Делают это на безвозмездной основе.

«Парень и так настрадался. Когда мы поняли, что он один это все не вывезет, решили ему помогать»,

- рассказали юристы Тамонова и Филатова.

В процессе «борьбы за квартиру» у Алексея обострилось его заболевание, пришлось проходить курс лечения, этим и обусловлено требование компенсации морального ущерба. Что касается материального возмещения, то представитель администрации принесла в суд свои расчеты и заявила, что они бы сделали ремонт за 267 тысяч рублей. Почему не сделали - вот вопрос, который всех волнует. Это ведь только в страшном сне может присниться: тебе дали ключи от квартиры, в которой трупный запах и фрагменты разложившегося тела.

24 июля рассмотрение этого дела продолжится в Петрозаводском городском суде. © «Петрозаводск говорит»