До 31 градуса жары обещают в субботу в Карелии
Чего ждать от погоды в субботу, рассказали в гидрометцентре.
В Петрозаводске 19 июля малооблачно, дождь снова обойдет город стороной. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Ночью воздух ощутимо остынет до +10, +12, а днем температура воздуха разгонится до +26, +28. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, на юге юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, местами до +16, днем +24, +29, местами до +31.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +31;
В Кондопоге ночью +14, днем +28;
В Медвежьегорске ночью +14, днем +29;
В Олонце ночью +12, днем +28;
В Пудоже ночью +11, днем +27;
В Сегеже ночью +13, днем +29;
В Сортавале ночью +13, днем +24;
В Суоярви ночью +13, днем +27.
В гидрометцентре предупредили, что с 20-21 июля в регионе ожидается местами 4 класс пожарной опасности. © «Петрозаводск говорит»