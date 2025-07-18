До 31 градуса жары обещают в субботу в Карелии

Чего ждать от погоды в субботу, рассказали в гидрометцентре.

В Петрозаводске 19 июля малооблачно, дождь снова обойдет город стороной. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Ночью воздух ощутимо остынет до +10, +12, а днем температура воздуха разгонится до +26, +28. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, на юге юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, местами до +16, днем +24, +29, местами до +31.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +31;

В Кондопоге ночью +14, днем +28;

В Медвежьегорске ночью +14, днем +29;

В Олонце ночью +12, днем +28;

В Пудоже ночью +11, днем +27;

В Сегеже ночью +13, днем +29;

В Сортавале ночью +13, днем +24;

В Суоярви ночью +13, днем +27.

В гидрометцентре предупредили, что с 20-21 июля в регионе ожидается местами 4 класс пожарной опасности. © «Петрозаводск говорит»