18 июля 2025, 07:00
Сегодня в Карелии прогнозируют до +25, местами до +28 градусов
Период засушливой погоды продолжается
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске сегодня малооблачно, дождь не ожидают, ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +20, +22, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии малооблачно, осадки не обещают. Ветер северо-восточный, восточный, на севере юго-западный, умеренный, температура воздуха +20, +25, местами до +28.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +28;
В Кондопоге днем +23;
В Сегеже, Медвежьегорске, Пудоже, Суоярви днем +25;
В Олонце днем +26;
В Сортавале днем +24. © «Петрозаводск говорит»