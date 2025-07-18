Сегодня в Карелии прогнозируют до +25, местами до +28 градусов

В Петрозаводске сегодня малооблачно, дождь не ожидают, ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +20, +22, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии малооблачно, осадки не обещают. Ветер северо-восточный, восточный, на севере юго-западный, умеренный, температура воздуха +20, +25, местами до +28.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +28;

В Кондопоге днем +23;

В Сегеже, Медвежьегорске, Пудоже, Суоярви днем +25;

В Олонце днем +26;

В Сортавале днем +24. © «Петрозаводск говорит»