Россияне узнали, какой ингредиент отравляет шаурму

Эксперты предупредили, что соусы в жаркую погоду быстрее портятся. Из-за этого люди часто отравляются шаурмой, делится "Lenta.ru".

Маленький срок годности соусов связан с их составом. Соусы включают в себя яйца и молочные продукты. Именни они являются средой обитания и развития кишечной палочки и сальмонеллы.

Наиболее опасные соусы: домашний майонез, чесночный соус на сметане, сырный соус, йогуртовые заправки и соусы с зеленью. Если их оставить ненадолго на жаре, то потом можно заразиться кишечными инфекциями. © «Петрозаводск говорит»