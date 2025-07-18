В Сортавале мужчина случайно утопил человека

Мужчина ехал на снегоходе и столкнулся с тонувшим, нанес ему телесные травмы, из-за чего последний умер. Водителя транспорта привлекли к уголовной ответственности, Сортавальский городской суд назначил наказание в виде ограничения свободы и выплаты за моральный ущерб супруге.

Пострадавший провалился в полынью на озере. Подсудимый ехал на снегоходе, не заметил мужчину и столкнулся с ним. Тонувший получил травмы и не смог выбраться, умер.

Суд рассмотрел дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Также он должен выплатить 1 миллион рублей как возмещение морального вреда супруге умершего. © «Петрозаводск говорит»