Посещение финских военных укреплений в Карелии стало платным

За посещение бывших финских фортификационных сооружений на горе Лысуха в Медвежьегорске будут брать плату.

Арендатор земельного участка восстановил подъездную дорогу, смонтировал освещение и смотровую площадку, расчистил и привел в порядок военные укрепления. Об этом сообщил вице-премьер правительства по экономике Олег Ермолаев. Благоустройство еще продолжается. Инвестиционный проект называется «Гора Лысуха». Посещение бывших оборонительных сооружений теперь платное.

При этом мители Медвежьегорского района могут посещать историческое место бесплатно, а другие гости - нет.

«Для туристов, которые приезжают познакомиться с этим местом, абсолютно приемлемая стоимость здесь установлена. Это проект больше даже социальный», - рассказал чиновник. © «Петрозаводск говорит»