18 июля 2025, 15:28
Общество

Шандалович: начинаем работать над бюджетом следующего года

По словам спикера парламента, между весенней и осенней сессиями не существует перерыва
Шандалович и Раковский
Фото: Заксобрание РК

Несмотря на завершение весенней сессии, работа в Законодательном Собрании Карелии продолжается, заявил Председатель парламента Элиссан Шандалович.

- Начинаем работать над бюджетом следующего года. Конечно, важными остаются задачи укрепления нашей экономики и увеличения инвестиционной привлекательности Республики Карелия через принятие законодательных актов, реализации национальных проектов. Как и прежде, будем оперативно и эффективно реагировать на появляющиеся вызовы,

 - сказал журналистам Элиссан Шандалович.

- Безусловно, приоритетными вопросами, которые мы всегда держим на контроле, остаются: поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, поддержка семей с детьми,

 - подчеркнул Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собрания Карелии также поблагодарил депутатов за конструктивную работу и выразил уверенность, что парламент продолжит принимать решения в интересах республики и ее жителей.

Фото: Заксобрание РК

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Метки: 
Законодательное Собрание Карелии
Председатель ЗС РК Элиссан Шандалович
бюджет