Несмотря на завершение весенней сессии, работа в Законодательном Собрании Карелии продолжается, заявил Председатель парламента Элиссан Шандалович.

- Начинаем работать над бюджетом следующего года. Конечно, важными остаются задачи укрепления нашей экономики и увеличения инвестиционной привлекательности Республики Карелия через принятие законодательных актов, реализации национальных проектов. Как и прежде, будем оперативно и эффективно реагировать на появляющиеся вызовы,

- сказал журналистам Элиссан Шандалович.

- Безусловно, приоритетными вопросами, которые мы всегда держим на контроле, остаются: поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, поддержка семей с детьми,

- подчеркнул Элиссан Шандалович.



Председатель Законодательного Собрания Карелии также поблагодарил депутатов за конструктивную работу и выразил уверенность, что парламент продолжит принимать решения в интересах республики и ее жителей.

Фото: Заксобрание РК