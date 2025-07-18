18 июля 2025, 15:09
Общество

Сервис для записи на ЕГЭ и подачи апелляций разработают в России

Новые цифровые сервисы для госэкзамена, включая тренажер, разрабатывают в России
студентка
фото freepik

Для сдачи единого госэкзамена в России разработают ряд сервисов. За будущие платформы отвечают Рособрнадзор и Минцифры.

Через сервисы пользователи будут получать уведомления о ЕГЭ, смогут подавать апелляцию и записываться на экзамен. Об этом сегодня сообщает ТАСС.

Также ведется работа над сервисом-тренажером ЕГЭ, который будет выявлять слабые стороны школьника и советовать нужный контент. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
апелляция
ЕГЭ
госэкзамен
сервис
школьник