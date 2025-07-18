Сервис для записи на ЕГЭ и подачи апелляций разработают в России

Для сдачи единого госэкзамена в России разработают ряд сервисов. За будущие платформы отвечают Рособрнадзор и Минцифры.

Через сервисы пользователи будут получать уведомления о ЕГЭ, смогут подавать апелляцию и записываться на экзамен. Об этом сегодня сообщает ТАСС.

Также ведется работа над сервисом-тренажером ЕГЭ, который будет выявлять слабые стороны школьника и советовать нужный контент. © «Петрозаводск говорит»