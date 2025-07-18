В Карелии всё больше сельхозземель вовлекаются в хозоборот

Площадь предоставленных земельных участков сельскохозяйственного назначения по итогам первого полугодия составила 8 627 га – это на 70% больше, чем за весь прошлый год.

– Наша ключевая задача – предотвратить сокращение сельхозземель и обеспечить их рациональное использование. Для ее решения по поручению Главы республики Артура Парфенчикова была проведена поэтапная инвентаризация сельхозземель, ведется адресная работа с неэффективными правообладателями. Уже сейчас видим значительный рост вовлеченных площадей, что укрепляет продовольственную безопасность региона,

– отметил министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий.

Для системного контроля за целевым использованием сельскохозяйственных земель в конце июня Правительство России одобрило разработанный Росреестром законопроект, который предусматривает возможность внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Это исключит: необоснованный перевод земель в другие категории; включение их в границы населенных пунктов; предоставление под застройку.

В случае принятия законопроект должен вступить в силу с 1 июля 2026 года. Напомним, что сельхозугодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками) имеют приоритет в использовании и особый правовой статус. Новые меры позволят сохранить их для аграрного производства.

Фото: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия