18 июля 2025, 13:23
Под конец лета из Карелии полетят самолеты на Каспийское море
Первый рейс запланирован на середину августа, летать самолеты будут раз в неделю
фото «Петрозаводск говорит»
В конце лета из Карелии начнут летать самолеты в Дагестан. Первый авиарейс из Петрозаводска запланирован на 17 август, борт приземлится в Махачкале. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
В ведомстве сообщили, что Росавиация одобрила заявку региона на федеральную субсидию по маршруту «Петрозаводск — Махачкала».
Летать самолеты будут каждую неделю по воскресеньям. Время в пути составит около 4 часов. © «Петрозаводск говорит»