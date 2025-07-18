Цены на ряд продуктов предложили «заморозить» на несколько месяцев

Цены на социально значимые продукты предложили «заморозить» в России на пару месяцев. На такую инициативу в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ссылаются «Известия».

На 3-4 месяца предлагают зафиксировать цены на яйцо, мясо, картофель, молоко, хлеб и другие товары. Сделать это предлагается через долгосрочные соглашения между покупателями и производителями, в том числе торговыми сетями и госзаказчиками.

Также призывают увеличить импорт товаров из дружественных стран, наладить прямые поставки продукции фермеров в крупные города в обход посредников, снизить пошлины на дефицитные товары и сырье для них.

В ФАС отметили, что цены на социально значимые товары контролируют, а доклад на рассмотрение еще не получали. © «Петрозаводск говорит»