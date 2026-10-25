Почти 4 тысячи жителей Карелии работают в IT-сфере

Стало известно, сколько мужчин и женщин занято в экономике Карелии

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В Карелиястате рассказали о гендерном соотношении среди работающего населения республики.

По данным источников, в экономике республики занято 243,7 тысячи человек старше 15 лет. Из них 121,3 тысячи мужчин и 122,4 тысячи женщин.

При этом мужчины чаще работают в сфере транспортировки и хранения, на обрабатывающих производствах, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности. Женщины, как правило, больше заняты в торговле, образовании, здравоохранении.

В IT и связи заняты 3,7 тысячи человек.

Ранее мы сообщали, что Будущим полицейским в Петрозаводске предлагают зарплату до 85 тысяч.