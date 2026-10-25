О неожиданном вреде фастфуда рассказал диетолог

Фастфуд ворует годы жизни человека

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От трех до десяти лет жизни человека может сократить фастфуд, если его употреблять ежедневно. О таком неожиданном побочном действии «быстрой еды» предупредил россиян диетолог Андрей Бобровский.

Врач рассказал «Абзацу», что употребление блюд быстрого питания на регулярной основе может спровоцировать целый букет заболеваний: инсулинорезистентность, диабет второго типа, инфаркты, хронические воспаления желудочно-кишечного тракта и рак толстого кишечника.

По данным источника, ученые доказали, что ультрапереработанная пища сокращает продолжительность жизни: например, хот-дог или бургер «ворует» у человека примерно полчаса жизни.