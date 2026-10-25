Дача полыхала в Прионежском районе

В деревне Залесье пожарные тушили дачный дом

Фото: отряд противопожарной службы Прионежского района

Неспокойное утро выдалось у прионежских пожарных из сел Деревянное и Шелтозеро. Их подняли по тревоге 24 октября в 09:10 — горел дачный дом в деревне Залесье.

Прибыв на место, расчеты установили: горел дом на площади 40 кв. м и существовала угроза распространения огня на баню.

Звено газодымозащитной службы вынесло из здания один газовый баллон. С огнем удалось полностью справиться к 17:50.

Во время огненного происшествия никто не пострадал, уточнили в паблике отряда противопожарной службы Прионежского района.