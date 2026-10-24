Профессор ПетрГУ раскрыл тактику финского геноцида в Карелии

Историк сравнил статистику финских лагерей в Карелии и немецких лагерей смерти

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Историк ПетрГУ назвал число жертв финского оккупационного режима в Советской Карелии. Сергей Веригин рассказал, как финские концлагеря в Карелии обошли немецкие по смертности.

В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что смертность в созданных финнами концлагерях на территории оккупированной советской Карелии превышала статистику немецких лагерей смерти. Финские ученые признавали, что смертность в финских концлагерях в 1942-м году была выше, чем в немецко-фашистских.

«13,75% убыль населения - в финских. А в немецко-фашистских - около 10%», - рассказал Веригин. В одном только Петрозаводске погибло около восьми тысяч мирных граждан. В основном это были женщины, пожилые, дети и подростки. Из них более 2 тысяч были дети. В Карелии не было массовых казней, сожжения деревень, душегубов, но были другие зверства.

«У нас было создание условий несовместимой жизни. Голод, тяжелые условия проживания, скученность, которая приводила к эпидемии, отсутствие медицинской помощи, издевательство со стороны охраны и так далее. Все это приводило к высокой смертности»,

- сказал Веригин.

По последним данным, на территории Карелии погибло около 14,5 тысячи мирных граждан, и 12,5 тысячи военнопленных, всего погибло около 27 тысяч человек.

24 октября, 85 лет назад, финскими оккупантами был создан первый концлагерь для военнопленных в Петрозаводске. Финляндия, поддержавшая агрессию Германии в июне 1941 года, заняла территорию Советской Карелии, на которой установила жесткий оккупационный режим.

Верховный суд Карелии в августе 2024 года признал действия финнов военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР.