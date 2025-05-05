Предприниматель объяснил, кому закрыт въезд в исторический укрепрайон

Предприниматель объяснил медвежьегорским чиновникам, ля кого закрыт вход на гору Лысуха в Карелии, где расположены бывшие финские военные укрепления.

Напомним, дорогу завалили камнями, а экскурсии нужно согласовывать с арендатором земельного участка.

В администрации района со ссылкой на руководителя компании ООО «Лабиринт» сообщили, что въезд запрещен только для коммерческих экскурсий.

При этом жители Медвежьегорского района могут посещать территорию бесплатно без каких-либо согласований.

«Администрация Медвежьегорского района направила запрос арендатору с просьбой разъяснить условия посещения территории для граждан», - говорится в сообщении. Ответ обещали опубликовать.

В паблике «Медвежьегорск Online» арендатору предложили переместить табличку о закрытом проезде в начале дороги, так как многие приезжают и упираются в камни, а места для разворота недостаточно. А также задали вопрос о доступной среде: «От места запрета въезда до укрепрайона достаточно большое и сложное по рельефу местности, добраться колясочнику будет довольно сложно». © «Петрозаводск говорит»