На фестиваль шахмат в Петрозаводске приехали спортсмены из 17 регионов

Фестиваль шахмат «Карельская сказка» (0+) проходит в Петрозаводске уже десятый раз. В этом году рекордное количество участников - около трехсот больших и маленьких шахматистов из 17 регионов России. Есть даже один участник из Финляндии. Об этом нам рассказал один из организаторов фестиваля Александр Тойвонен.

В фестивале шахмат, в основном, участвуют дети. Большая их часть занимается в спортивных школах.

Среди мероприятий фестиваля - обычные шахматы и быстрые, сеанс одновременной игры, семейные состязания. Есть много развлекательных моментов, рассказали организаторы. © «Петрозаводск говорит»