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Россия

Дайвер погиб во время погружения на озере Буссе

В Сахалинской области обнаружено тело 39-летнего пропавшего мужчины
Кильватерная струя в корме теплохода
Фото "Петрозаводск говорит"

На Сахалине погиб 39-летний дайвер. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным источника, 22 сентября мужчина отправился на озеро Буссе. Он погружался в ластах и водолазном костюме в районе села Береговое и не вернулся на поверхность. На его поиски отправились спасатели, в том числе и водолазы. В итоге на следующий день тело дайвера было обнаружены и поднято на берег.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на трупе не зафиксировано. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, рассказали в Следственном комитете.

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