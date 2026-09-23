Пьяная жительница Приладожья пырнула сожителя ножом в живот

В Сортавальском округе расследуют уголовное дело о покушении на убийство

Фото: Петрозаводск говорит

После криминального инцидента в Сортавальском округе было возбуждено уголовное дело. Фигуранткой дела стала 41-летняя местная жительница. Женщину обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Карелии.

По версии следствия, преступление произошло вечером 13 сентября в квартире жилого дома на улице Вокзальной в поселке Хелюля. Нетрезвая злоумышленница из-за личной неприязни поссорилась с 44-летним сожителем и ударила его ножом в живот. Раненый мужчина смог позвонить своему другу, который сразу вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Преступный умысел женщины не был доведен до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь, говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время обвиняемая признала вину и раскаялась. Ей избрали меру пресечения, однако не изолировали от общества. Следователи проводят необходимые следственные действия.