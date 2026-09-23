Землетрясение напугало жителей российского региона

У берегов Курильских островов произошли подземные толчки

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В берегов Курильских островов в ночь на 23 сентября произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмолога Елену Семенову.

По данным источника, эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 80 километрах от города Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир. Местные жители ощутили событие силой до трех баллов. Угроза цунами при этом не объявлялась, разрушений нет.

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