«Родничок» иссякает: потолок рушится, детей кормят чаем с булочкой

Проблем в детском саду Беломорска прибавилось: ремонт потолка сделали «для галочки», старые автопокрышки так и не вывезли, а из детского меню исчез нормальный ужин

Фото: жители Беломорска

Текст: Елена Малишевская

Жители Беломорска с маленькими детьми в шоке от условий в детском саду: три разновозрастных группы, потолок обваливается, кормят малышей плохо. В середине августа мы рассказывали о ситуации в бывшем детском саду «Парус» – теперь филиале ЦРР «Родничок» – на улице Строительной, 18а в Беломорске. Родители жаловались на то, что детей не набирают, группы не формируют по возрасту, а с потолка в музыкальном зале сыплются куски штукатурки. Тогда начальник отдела образования Беломорска Наталья Аникеева пообещала ответить на официальный запрос редакции. Ответ так и не поступил – ни через семь дней, положенных по закону о СМИ, ни позже. Сейчас, в сентябре, в редакцию «Петрозаводск говорит» пришло новое письмо от родителей малышей беломорского детского сада. И картина только ухудшилась.

Потолок «отремонтировали». Как? Непонятно

Одна из проблем, о решении которой родители просили ещё в июне, – потолок в музыкальном зале. Ремонт должен был начаться до начала учебного года. По словам родителей, работы так и не были проведены:

«Мы просили отремонтировать потолок в музыкальном зале, который так и не отремонтировали, просто замазали непонятно чем»,

– пишут родители детей.

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Никаких строительных бригад для этого не нанимали – как выяснилось, потолок замазал плотник, приглашённый из другого детского сада. Родители сомневаются, что такой «ремонт» продержится долго. Тем более, что потолочные проблемы, судя по всему, не ограничиваются музыкальным залом:

«В коридоре тоже беда с потолком перед группой, никто это не взял во внимание!».

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Колёса убрали – и оставили лежать у сада

В предыдущей публикации мы обращали внимание на старые автомобильные покрышки, которые использовались как элементы игровой площадки. Родители тогда указывали, что это неэкологично и небезопасно для детей. В этот раз они решили не ждать и убрали покрышки сами – но вывезти их, по сообщению родителей, обещали ещё больше двух недель назад. Покрышки так и лежат у здания сада.

«Сказали, что их вывезут, уже прошло больше двух недель, колёса как были у сада оставлены, так они там и стоят»,

– говорится в коллективном письме.

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Ужин превратился в чай с булочкой

Пожалуй, самое тревожное сообщение из нового письма касается питания. По словам родителей, меню в детском саду сократилось, и ужин превратился в символический перекус:

«Теперь дети будут есть каждый день на ужин чай с булочкой. Хотя до этого они питались хорошо во время ужина, за что мы платим такие деньги?»

Родители сообщают, что дети возвращаются домой голодными. При этом родительская плата за питание, по их словам, осталась прежней – они продолжают платить за меню, которого больше нет.

По словам заведующей детского сада, с которой общались родители, полноценного ужина в их учреждении никогда и не было. Был так называемый "усиленный полдник". А так как детский сад работает всего около 10 часов в сутки, усиленный полдник детям не положен, просто полдник. Как ни назови этот приём пищи, факт остаётся фактом: детей стали кормить хуже.

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Закрытие по частям?

Из семи групп в саду осталось три. Новых детей не набирают, хотя рядом заселены два новых дома, где живут семьи с детьми. Отдел образования направляет родителей в другие сады, хотя в этом учреждении места есть. Местные жители подозревают, что садик целенаправленно «выживают» – возможно, чтобы использовать его здание под школьников во время капремонта школы № 3, а затем закрыть окончательно.

Новое письмо родителей подтверждает, что ситуация не сдвинулась с мёртвой точки:

«Питания нет, сборные группы не расформировывают, детей в сад не набирают, ремонт потолков осуществлять не хотят! Или ждём, пока случится какая-нибудь беда?»

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Вопросы, которые по-прежнему без ответа

В прошлом материале мы задали вопросы отделу образования Беломорска. Ответа не было. Сейчас список вопросов только вырос:

– Почему потолок в музыкальном зале и коридоре не отремонтирован по-настоящему, а лишь замазан? Кто несёт ответственность за безопасность детей в помещении с обрушающимся потолком?

– Почему автомобильные покрышки не вывезены более чем за две недели после обещания?

– Почему изменилось меню ужина и на каком основании? Где деньги, которые родители платят за полноценное питание?

– Почему по-прежнему не набираются дети в сад, где есть свободные места? Каковы планы администрации относительно этого здания?

Родители пишут, что ходить в администрацию Беломорска бессмысленно. Но бессмысленно – не значит безнадёжно. У ведомств есть вышестоящие инстанции: Министерство образования Карелии, прокуратура, Роспотребнадзор. Детский сад с сыплющимся потолком, лежащими на территории токсичными покрышками и голодными детьми – это серьёзная проблема. И кто-то должен за это ответить.

Наша редакция, как и в прошлый раз, готова опубликовать ответы на вопросы, которые мы задали беломорским чиновникам.