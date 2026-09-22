Врач назвал безопасную норму часов за рулем

«Букетом» заболеваний может наградить водителя длительное нахождение за рулем: возникновение тромбов, ожирение, артериальная гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания. Об этом водителям напомнил врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с «Абзацем».
По словам эксперта, безопасная норма нахождения за рулем — не более четырех часов подряд и не более девяти часов в день. Эти цифры обусловлены способностью организма концентрироваться и выдерживать физическое напряжение.
При превышении этих «лимитов» реакция человека замедляется, что негативно сказывается на скорости принятия решения в случае возникновения форс-мажорной ситуации на дороге.
Кроме того, аварийные ситуации вызывают выброс адреналина и норадреналина в кровь, что провоцирует инфаркты и инсульты.