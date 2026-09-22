Врач назвал безопасную норму часов за рулем

Стало известно, сколько часов в день можно ездить за рулем без вреда для здоровья

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«Букетом» заболеваний может наградить водителя длительное нахождение за рулем: возникновение тромбов, ожирение, артериальная гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания. Об этом водителям напомнил врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, безопасная норма нахождения за рулем — не более четырех часов подряд и не более девяти часов в день. Эти цифры обусловлены способностью организма концентрироваться и выдерживать физическое напряжение.

При превышении этих «лимитов» реакция человека замедляется, что негативно сказывается на скорости принятия решения в случае возникновения форс-мажорной ситуации на дороге.

Кроме того, аварийные ситуации вызывают выброс адреналина и норадреналина в кровь, что провоцирует инфаркты и инсульты.