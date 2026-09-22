Беломорский округ получил новый автобус по программе «Конкретных дел»

Инициаторами программы выступили депутаты Заксобрания Карелии

Фото: Администрация Беломорского муниципального округа

Комфортабельный автобус на 24 места связал несколько населённых пунктов в Беломорском округе. Он курсирует по маршруту Беломорск — Пушной — Лехта — Машезеро — Новое Машезеро — Тунгуда. Покупка стала возможной благодаря программе «Конкретных дел», которую инициировали депутаты Законодательного Собрания Карелии: на приобретение транспорта из бюджета республики направили 5 млн рублей. Решение приняли с учётом многочисленных обращений местных жителей.



Глава Беломорского муниципального округа Ирина Филиппова подчеркнула значимость обновления транспортной инфраструктуры:



Мы очень рады, что благодаря инициативе депутатов парламента в округе можно улучшать качество жизни наших граждан. Мы знаем, как сильно жители ждали обновления транспортного сообщения, и уверены, что новый автобус сделает их поездки более удобными и приятными,

- прокомментировала она.



Один из инициаторов программы, депутат Законодательного Собрания республики Ирина Кузичева, отметила, что поддержка муниципалитетов - одна из ключевых задач депутатского корпуса.



Программа «Конкретных дел» направлена именно на решение точечных проблем населенных пунктов – того, что волнует людей здесь и сейчас. Покупка нового автобуса решает еще одну важнейшую задачу – обеспечивает связь с районным центром, где расположены социальные объекты, и повышает транспортную доступность для жителей отдаленных поселков и деревень. Это напрямую улучшает качество их жизни,

– сказала парламентарий.



Программа «Конкретных дел» запущена в 2026 году по предложению депутатов карельского парламента. Её цель — помочь районам и округам справиться с самыми острыми локальными проблемами. На эти цели каждому муниципалитету выделили по 10 млн рублей.