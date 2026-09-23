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Общество

«Золотой» свадебный юбилей отметили супруги Спирины из поселка Тикша

Будущие супруги Спирины познакомились на танцах в Петрозаводске
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Фото: «Петрозаводск говорит»

Сергей и Надежда Спирины, проживающие в старинном карельском посёлке Тикша Муезерского округа, отметили «золотой» свадебный юбилей. Об этом сообщили в ЗАГСе по РК.

Будущие супруги познакомились на танцах в Петрозаводской филармонии. С 15 сентября 1976 года берет отсчет их семейная жизнь. В 1979 году Сергей и Надежда Спирины переехали в Костомукшу.

За полвека супруги вырастили троих дочерей, которые подарили родителям троих внуков и внучку.

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