«Золотой» свадебный юбилей отметили супруги Спирины из поселка Тикша

Будущие супруги Спирины познакомились на танцах в Петрозаводске

Фото: «Петрозаводск говорит»

Сергей и Надежда Спирины, проживающие в старинном карельском посёлке Тикша Муезерского округа, отметили «золотой» свадебный юбилей. Об этом сообщили в ЗАГСе по РК.

Будущие супруги познакомились на танцах в Петрозаводской филармонии. С 15 сентября 1976 года берет отсчет их семейная жизнь. В 1979 году Сергей и Надежда Спирины переехали в Костомукшу.

За полвека супруги вырастили троих дочерей, которые подарили родителям троих внуков и внучку.

Ранее чемпионка мира по пляжному футболу, победительница женской Евролиги, двукратная победительница Кубка Европы Виктория Силина вышла замуж в своем родном городе Сегеже.