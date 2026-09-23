Перейти к основному содержанию
23 сентября 2026
Спецпроект
Энциклопедия “Карелия”
Вв

Верхнее Куйто

ВÉРХНЕЕ КУЙТО, озеро в сев.-зап. ч. К
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Россия

Гражданин Чехии устроил пикет на Красной площади

Чех «заработал» штраф и 13 суток ареста за пикет на Красной площади
наручники
Фото создано с помощью Алиса AI

Суд в Москве признал гражданина Чехии виновным в дискредитации Вооруженных сил России, нарушении установленного порядка пикетирования и неповиновении сотруднику полиции. Иностранцу назначили штраф в размере 60 тысяч рублей и административный арест на 13 суток.

Поводом наказать иностранного гражданина стал пикет, который мужчина устроил 20 сентября на Красной площади. В его руках находился плакат с надписью на английском языке тематического содержания, дискредитирующий Вооруженные силы России, уточняют «Ведомости».

Ранее власти Соединенных Штатов и Дании заключили соглашение о Гренландии.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Группа школьниц нападает на людей в российском городе

Метки