Следком Карелии продолжает разбираться в причинах трагедии на рыбалке

Следователи устанавливают, почему мать с сыном-подростком погибли на рыбалке в Пудожском районе

Фото: Петрозаводск говорит

Следователи продолжают доследственную проверку по факту гибели женщины и ее сына в Пудожском районе, сообщили в Следственном комитете Карелии.

Напомним, трагедия произошла на реке Водле. По данным ведомства, 15 сентября 42-летняя женщина и ее 16-летний сын на лодке отправились на рыбалку на реку Водлу в район поселка Бочилово. Вечером того же дня они не вышли на связь, местные жители заявили об их пропаже. Пропавших стали искать.

16 сентября в километре ниже по течению от поселка в 100 метрах от берега нашли тело женщины, а также лодку и рыболовные снасти. В тот же день Следственный комитет Карелии начал проверку. Местонахождение ребенка до вчерашнего дня оставалось неизвестным.

Во вторник, 22 сентября, около 14:30 в реке Водле нашли тело пропавшего на рыбалке подростка. Как уточнили следователи, ребенка с признаками утопления обнаружили недалеко от места рыбалки на глубине 6 метров.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято решение о том, возбуждать уголовное дело или нет.