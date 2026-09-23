Девочка выпала из окна школы в российском крупном городе

В Улан-Удэ полиция проводит проверку по факту инцидента в учебном заведении

Фото "Петрозаводск говорит"

В Улан-Удэ девочка выпала из окна третьего этажа одной из школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные соцсетей.

По данным источника, инцидент случился утром 23 сентября. Школьница выпала из окна третьего этажа и приземлилась на балкон второго этажа. Ее состояние не уточняется.

Полиция города начала проверку по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства ЧП, по результатам проверки будет принято правовое решение.

Ранее сообщалось о том, что группа школьниц нападает на улицах Новосибирска на прохожих без всяких причин.