В поисках спиртного жительница Карелии добыла чужую банковскую карту

Жительница Беломорского округа тайком забрала карту знакомого и пошла по магазинам

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Жительницу одного из посёлков Беломорского округа обвиняют в краже с банковского счёта. Полиция Беломорска завершила расследование уголовного дела, фигуранткой которого стала 45-летняя местная жительница.

В МВД Карелии рассказали, как все произошло. Как-то днем злоумышленница прогуливалась по посёлку в поисках выпивки и увидела 66-летнего знакомого – он возвращался из магазина. Женщина разговорилась с односельчанином, потом проводила его до дома и зашла вместе с ним в квартиру. Там она посмотрела, как приятель разбирал покупки и, по версии следствия, заметила среди продуктов на столе банковскую карту, незаметно взяла её и попрощалась.



Этим же днем фигурантка оплачивала картой мужчины свои покупки в местных магазинах, потратив около 3 тысяч рублей. Так, она купила алкоголь и продукты, которые сразу употребила, а также две шариковые ручки – их женщина потеряла.



Теперь судьбу обвиняемой решит суд. Жительнице Беломорского округа грозит до шести лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.