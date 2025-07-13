13 июля 2025, 11:20
Карельские спортсмены заняли почетные места на триатлоне в Питере
Мужчины поучаствовали в триатлоне на фестивале «Медный всадник»
Фото: администрация Петрозаводского округа
Один из бегунов занял второе место, а другой – пятое. Со спортивными достижениями поздравила пресс-служба администрации Петрозаводска.
Дистанция состояла из трех этапов: 3,8 км — плавание, 180,2 км — велогонка и 42,2 км — бег. Мужчина преодолел 226 км за 9 часов и 6 минут и занял второе место.
Другой карельский спортсмен показал пятый результат в абсолюте. © «Петрозаводск говорит»