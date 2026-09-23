Силовики проверили магазины и общепит в десяти районах Карелии

Более 70 иностранных граждан проверили в Карелии Более 70 иностранцев проверили в Карелии – без задержания не обошлось

Фото: УФСБ России по Республике Карелия

Сотрудники УФСБ Карелии совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии проверили торговые точки и объекты общественного питания в Беломорском, Кемском, Сегежском, Костомукшском, Лахденпохском, Суоярвском, Медвежьегорском округах, а также в Лоухском, Прионежском и Олонецком районах. это были рейды по выявлению лиц, создающих угрозу безопасности региону и его населению.

Силовики выясняли, как соблюдается миграционное законодательство, и с этой целью проверили более 70 человек.

В Петрозаводске сотрудники силовых ведомств задержали одного иностранного гражданина за нарушение миграционного законодательства, рассказали в пресс-службе Росгвардии Карелии. Он нарушил режим пребывания в России. Мигранта-нарушителя поместили в центр временного содержания иностранных граждан при МВД Карелии.

Иностранец будет выдворен за пределы нашей страны.