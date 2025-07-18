В Карелии начальница отделения почты украла у пенсионеров выплаты

32-летняя начальница отделения почты в Сортавале попалась на преступлении. Из кассы почты с октября 2024 по март 2025 года пропало более 193 тысяч рублей. Эти деньги были получены от продажу товаров, предоставления услуг, а также предназначалась для пенсионных и социальных выплат. Подозрение упало на начальницу. Следователи предположили, что она вносила ложные сведения в отчетные документы о выплате пенсий и пособий, а также о недостаче в кассе.

Обвинение теперь уже бывшей сотруднице почты предъявили по двум уголовным статьям – присвоение и служебный подлог.

В ходе расследования женщина частично возместила ущерб и признала вину в содеянном. В прокуратуре сообщили, что уголовное дело направлено в Сортавальский суд на рассмотрение по существу. © «Петрозаводск говорит»