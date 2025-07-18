В Пудожском районе женщины сбежали от убийцы

В Пудожском районе субботним вечером две женщины шли с ранами. Оказалось, на них напал мужчина и пытался убить, сообщила пресс-служба МВД по Республике Карелия.

50-летний сожитель одной из пострадавших напился и напал на женщин. Одной из них он нанес колотые раны, другой - телесные повреждения. Женщины успели сбежать.

На месте преступления нашли колюще-режущие предметы и следы крови. Мужчину задержали. © «Петрозаводск говорит»