18 июля 2025, 17:45
В Пудожском районе женщины сбежали от убийцы
Сожитель попытался убить женщин
Фото: freepik // KamranAydinov
В Пудожском районе субботним вечером две женщины шли с ранами. Оказалось, на них напал мужчина и пытался убить, сообщила пресс-служба МВД по Республике Карелия.
50-летний сожитель одной из пострадавших напился и напал на женщин. Одной из них он нанес колотые раны, другой - телесные повреждения. Женщины успели сбежать.
На месте преступления нашли колюще-режущие предметы и следы крови. Мужчину задержали. © «Петрозаводск говорит»