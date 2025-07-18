18 июля 2025, 17:45
Общество

В Пудожском районе женщины сбежали от убийцы

Сожитель попытался убить женщин
нож в руках
Фото: freepik // KamranAydinov

В Пудожском районе субботним вечером две женщины шли с ранами. Оказалось, на них напал мужчина и пытался убить, сообщила пресс-служба МВД по Республике Карелия.

50-летний сожитель одной из пострадавших напился и напал на женщин. Одной из них он нанес колотые раны, другой - телесные повреждения. Женщины успели сбежать.

На месте преступления нашли колюще-режущие предметы и следы крови. Мужчину задержали. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
пудожский район
Убийство
покушение на убийство
нож
сожитель