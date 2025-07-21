Лесозаготовители навредили охотникам и уничтожили убежища животных

В Карелии лесозаготовительное хозяйство срубило леса больше, чем было заявление. Прокуратура добивалась компенсации через суд.

Ледмозерское лесозаготовительное хозяйство с привлечением подрядных организаций вырубало лес на территории Муезерского лесничества. Древесину заготавливали в 2021 году.

При обследовании мест вырубки оказалось, что фактический объем вырубленной древесины превышает заявленный в лесной декларации. Как сообщили в прокуратуре, произошло уничтожение среды обитания объектов животного мира, ущерб был причинен охотничьим ресурсам.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием взыскать ущерб. Суд удовлетворил требования частично, взыскав всего 100 тысяч. Ведомство с решением не согласилось и обжаловало его в Верховном суде Карелии. В итоге лесозаготовители добровольно возместили в бюджет Муезерского района причиненный ущерб в размере свыше 1,2 млн рублей. © «Петрозаводск говорит»