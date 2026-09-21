Нелепое ДТП перегородило проезд в центре Петрозаводска

Две легковушки столкнулись на центральном проспекте карельской столицы

Фото: стопкадр видео компании «Ситилинк»

Сегодня, 21 сентября, в 11:50 в центре карельской столицы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Легковушки столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена.

Момент столкновения попал на запись камеры уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Remote video URL Видео компании «Ситилинк»

Судя по записи, один автомобиль ехал по проспекту Ленина вверх, второй – выезжал на проспект с улицы Герцена.

Водитель автомашины, двигавшийся с улицы Герцена, проигнорировал установленный дорожный знак «Движение без остановки запрещено» и выехал на проспект, где и столкнулся с другим автомобилем.

Как предписывают правила дорожного движения, знак обязывает водителя остановиться перед краем проезжей части, причем не просто снизить скорость, а полностью прекратить движение, уступив дорогу транспорту, который движется по Ленина.

Теперь транспорт, движущийся в этой полосе движения, сильно снижая скорость, объезжает столкнувшиеся легковушки.

Обстоятельства дорожной аварии и информация о пострадавших выясняются.