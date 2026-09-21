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21 сентября 2026
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Погода

Туман местами уже ночью окутает Карелию

Туманно будет ночью и утром во вторник, кое-где пройдет дождь
ночной город летом в тумане
Фото: Петрозаводск говорит

Прогноз погоды в Карелии на вторник, 22 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

В республике будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью будет дуть северо-западный, северный слабый, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +5, +10, днём +12, +17.

Облачно с прояснениям, а также небольшой дождь ожидаются в Петрозаводске. Ветер ночью подует северо-западный, северный слабый, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9, днём +12, +14. Атмосферное давление будет расти.

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