В Карелии итоги рейда в одном из клубов изумили самих наркологов

Сотрудники Госкомитета по контролю за оборотом наркотиков ровно 20 лет назад провели очередной рейд. Местом его проведения был выбран загородный клуб, где проходило развлекательное мероприятие. Из 500 гостей добровольно согласились пройти тест всего сто человек. Кроме того, там же с поличным были взяты торговцы амфетамином.

По результатам рейда собирались возбудить несколько уголовных дел. Во-первых, накрыли притон в одном из гостевых домиков. Во-вторых, задержали торговцев. И в-третьих, раскрыли две кражи. В том числе – аппаратуры у организаторов мероприятия. Рейд провели совместными усилиями наркологи, сотрудники ОБНОН и Прионежского РОВД. «Мы обязаны находиться на таких мероприятиях с массовым пребыванием людей для организации охрана общественного порядка, для предотвращения противоправных деяний. Чтобы обеспечить безопасность самих участников. Причем, наши сотрудники находились там именно по заявке самих организаторов», - пояснил начальник РОВД Олег Лукутцов.

36 человек из 500, как выявили эксперты, были под кайфом, из них 6 – девушки. Основная масса потребителей наркотиков – это молодые люди двадцати лет. Треть из них – не работающие. Остальные трудятся на должностях от сторожа до директора предприятия. Нашелся среди них и юрист, карьера которого будет испорчена.

«Как поступить с этим студентом, юристом – это дело администрации той фирмы или вуза, где он работает или учится. Это не наша компетенция. То, что этому человеку будет весьма проблематично устроиться в госорганы – это очевидно», - заявил Виктор Латыпов, начальник Управления ФСКН РФ по РК.

Насчет пойманных с поличным студентов Виктор Латыпов заявил, что будет добиваться того, чтобы межвузовская комиссия ставила вопрос об отчислении таковых. По его мнению, это будет действенная мера в борьбе за здоровье подрастающего поколения. Ведь увернутся от новых наркотиков становилось все сложнее.

«Мы знали, что амфетамин пришел в Карелию, - сказала зав.отделением Наркодиспансера Надежда Воробьева. – Но не думали, что он настолько широко распространился. На первых порах наркотики группы амфетаминов не вызывают ярко выраженного синдрома отмены (ломки). Поэтому пациенты пока с такой патологией к нам не обращались».

Впрочем, Наркоконтроль не собирался препятствовать в проведении подобных мероприятий. Но усилить профилактические меры не просто просил, а требовал.

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В России в тот период проходила военная реформа. Министерство обороны готовило новое положение о военных кафедрах в вузах страны. Предполагалось, что их будет в 8 раз меньше, чем было. А выпускники вузов, обучившись на этих кафедрах и получив офицерское звание, должны будут отслужить в армии по контракту – от 3 до 5 лет. Студенты ПетрГУ могли не волноваться, там военную кафедру упразднили еще в 1995 году.

Студент ЛИФа Игорь Титов должен был получить диплом летом 2006 года. Его однокурсники после выпуска должны были пойти в армию сержантами на один год. У молодых людей считалось, что это вполне приемлемо. «Один год – куда ни шло. Но три года – это уже чересчур», - сказал Игорь.

От трех до пяти лет должны были служить те, у кого в вузе есть военная кафедра. Игорь сказал, что в такой вуз бы не пошел. Этих учебных заведений в стране должно было остаться 30. Ни один вуз Петрозаводска в их число не входил. Министерство обороны тогда затеяло эту реформу, потому что произошел переизбыток офицеров запаса, которые выходили из школ высшего звена. А рядовых как раз не хватало. И реформа была призвана урегулировать этот вопрос за счет выпускников вузов. Правда, тогда еще не было точной формулировки – с одной стороны говорили об обязательной службе. А с другой – она же должна быть на контрактной основе. Что предполагало выбор.

«Я уверен, что не все пойдут заключать контракт. Я думаю, что заставить человека служить в армии очень сложно в наше время», - считал Анатолий Лопуха, проректор по учебной работе ПетрГУ.

Могли и заставить. Наши студенты уже сочувствовали своим товарищам по несчастью. Ведь свои только что полученные глубокие знания юноши должны были позабыть лет на пять, после чего карьеру сделать сложно.

«Когда мы заканчиваем вуз, после этого нужно свою жизнь устраивать. И поэтому три года своей жизни терять не очень хочется», - говорили студенты.

Но нашим студентам это не грозило, администрация ПетрГУ уже позабыла о временах, когда юноша поступали в вуз только затем, чтобы не служить в армии.

«Возврата к этому, скорей всего не будет, - считал Анатолий Лопуха. – Потому что кадровых военных призваны готовить прежде всего военные училища. Поэтому перед ПетрГУ вопрос об открытии военной кафедры не стоял и не будет поставлен, я думаю, в ближайшее время». Репортаж можете посмотреть по ссылке.

Журналисты телеканала «Ника Плюс» показали репортаж о столбе уличного освещения на улице Сулажгорской, который покосился до такой степени, что был готов упасть на деревянный дом. Хозяева дома очень переживали, что пожара им не миновать. Репортаж посмотрели не только несчастные горожане, но и работники ведомства «Электросетей». Жильцы дома №55 на Сулажгорской позвонили в редакцию и сообщили, что новый столб электропередач был установлен буквально на следующий же день. Очень радостно, когда герои сюжетов добиваются справедливости. Жаль только, что на их требования или жалобы организации реагируют без помощи журналистов не столь оперативно.

Таким было 29 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.