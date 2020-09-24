В Карелии здоровье будущих защитников Родины пошатнулось

В поле зрения военных будущие защитники Родины попадают в возрасте 13-15 лет, именно тогда мальчики проходят диспансеризацию. Самыми распространенными болячками у несовершеннолетних ровно 20 лет назад были желудочно-кишечные, неврологические и психологические заболевания. Военная мощь государства — это в первую очередь современная техника. Но не все равно, кто ею управляет, насколько солдат психически и физически здоров. Для того, чтобы неуравновешеннных и просто больных людей не допустить до «немирного атома» и других смертоносных, технологически совершенных изобретений человечества, поставленных на воинскую службу, существует многоступенчатый отбор новобранцев. Начинается знакомство молодежи с армией с так называемой диспансеризации.

«Это комплекс мероприятий, который направлен для выявления заболеваний будущих призывников. Чтобы провести вовремя лечебно-профилактические мероприятия, вылечить их до начала призыва, и чтобы они были здоровы», - сказал Николай Морозов, председатель военно-врачебной комиссии. Вот и в 2000 году в возрасте 13-15 лет пришли школьники на медкомиссию в военкомат. В первые дни учебного года 8-классники в сопровождении преподавателей проверяли там свое здоровье. Точнее проверяли его врачи Второй городской поликлиники, приписанной к военкомату. Так повелось с начала 80-х. Пришедшие на проверку все чаще огорчали медиков. С каждым годом все больше было не совсем здоровых или совсем нездоровых молодых людей: «Заболевания ЖКТ на первом месте, потом идут хирургические заболевания — сколиозы, плоскостопия. Резко возросло количество психиатрических заболеваний. 7-8% у нас срезается — то наркомания, то алкоголизм, то психическое заболевание».

Причем, что показательно — чем престижнее среднее учебное заведение, тем меньше внимания уделялось самочувствию детей. Цифры, приводимые председателем военно-медицинской комиссии, были удручающие: «Вот, например, Университетский лицей — 11 человек из 57 заболевания ЖКТ. Хотя, казалось бы, лицей такой передовой. Должны обращать на это внимание, а дети страдают. Первый лицей — тоже 11 человек. Державинский лицей то же самое». Школьники, не знавшие статистики, были наоборот — полны оптимизма. Никто из них в разговоре с журналистами не высказал нежелания служить в армии. Не пугали будущих защитников Родины и последние техногенные катастрофы. Один парень даже сказал, что хотел бы служить на подводной лодке. Напомним — тем летом случилась трагедия с подлодкой «Курск».

В Муздрамтеатре завершились выступления «американских» кукол-великанов, которые, впрочем, приехали к нам на гастроли не из Америки, а из Воронежа. В представлении участвовало пятеро актеров вполне нормального среднего роста.

Журналисты хотели бы сказать все, что думают, о качестве представления, но видимо, сдерживали себя изо всех сил, потому что такие слова по телевизору произносить не принято. Гастролерам в ту пору приходилось туго. Каникулы еще не начались, выходные тоже. Однако на представлении Воронежского театра эстрады с непонятным названием «Форте Маэстро» пришло много ребятни, главным образом дошколят. Красочные буквы на многочисленных афишах «Дисней» обеспечили аншлаг. Узнать в куклах-великанах своих маленьких мультяшных любимцев дети не сумели. Им предложили гигантов, правда, среднего человеческого роста. И то, и другое некоторых расстроило. Напугала еще и громкая музыка и озвучка. Малыши плакали. Родители отдали за билет от 40 до 60 рублей.

Кстати, после выступления им предложили сфотографировать детей на полароид. Причем, тоже за 60 рублей. В фойе в это время продавались календари и кассеты, и тоже за немалые деньги. Культура у нас небогатая, зарабатывать ей надо — нет слов. Но только культура ли это? Культура, насаждаемая подобными представлениями, нам чужда. Режиссером и автором спектакля выступила «Красная шапочка», Ксения Романова, которая пела для детей песни про ковбоев. В это время организаторы концертов разбирались с экологической милицией, которая возмутилась тем, что в городе было размещено очень много рекламных щитов в непредназначенных для этих целей местах. Штрафа не последовало, театр отделался легким испугом. Чего нельзя сказать о зрителях.

Таким было 24 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.