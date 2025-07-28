В Карелии прошел ураган такой силы, что остановил поезда

Из-за крупной энерго-аварии ровно 20 лет назад прекратилось движение поездов на участке Медгора-Петрозаводск. Почти на сутки без света остался и сам город Медвежьегорск. Как сообщили в отделении Октябрьской железной дороги, отключение произошло около 17:30, что привело к остановке десяти пассажирских поездов. В их числе были поезда дальнего следования – Мурманск-Москва, Мурманск-Петербург, Мурманск-Симферополь и другие. Постоять также пришлось и восьми грузовым поездам.

В МЧС Карелии сообщили, что авария произошла на одной из подстанций и была вызвана сильным ураганным ветром и грозой. Движение на железной дороге было восстановлено к часу ночи. Опоздание пассажирских поездов составило от трех до семи часов. А в городе Медвежьегорске свет начали включать только в субботу после обеда.

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Помимо крупных происшествий в хозяйстве энергетиков случались и небольшие поломки. Зачастую это происходит по халатности самих специалистов. Главное, чтобы локальные аварии не привели к человеческим жертвам. Герои этого репортажа заверили, что жертвами становится не хотят. Но на все их жалобы работники Электрических сетей не реагировали.

Жительница дома №55 по улице Сулажгорской Алла Ивановна Витриченко выходила из собственного дома с опаской. Над ним нависал столб уличного освещения с проводами, по которым бежал электрический ток. Тока Алла Ивановна боялась, как огня. И огонь мог охватить ее дом, если столб все же рухнет.

«Электричество страшная штука. Мы не успеем выскочить, если загорится дом. Здесь уже замыкало провод, его подлатали, подкрутили. Если столб упадет – то прямо ко мне»,

- говорила Алла Витриченко.

Сосед Аллы Ивановны Александр Назаров тоже начал замечать, что со столбом что-то неладное творится. Бетонная основа разрушается. А деревянная вертикаль медленно, но верно превращается в горизонталь: «Наверное, столько столбы не стоят. Сколько он уже? Может, тридцать лет стоит».

Звонки в службы ничего не дали. Предприятие Электросетей неустанно призывает горожан срочно звонить, если они увидят что-либо опасное. Но на жалобы этих жильцов диспетчер не реагировал – вешал трубку. Один из столбов по соседству заменили, и он возвышался ровно и никому не угрожал. А про столб рядом с домом почему-то забыли. Похоже, администрацию Электросетей не напугала даже ситуация с упавшим тополем, который унес жизнь девушки-студентки. Разница в том, что с тополями разобраться проще – а вот плохо укрепленные столбы не вырубишь топором.

А на выходных мэр Петрозаводска Виктор Масляков провел неофициальный рейд по городу. На этот раз он инспектировал столичные парки. Результат обнародовали на всегдашней понедельничной планерке. Но начали там с другой наболевшей проблемы – безобразий на дорогах.

«Настало время решительных действий» - резюмировал мэр, выслушав сводки руководителей ведомств. Количество пьяных водителей вдвое больше, чем на прошлой неделе – 90. Виктор Масляков считал, что наказывают не слишком строго. Начальник ГИБДД Андрей Червочкин разводил руками – к нарушителям применяли все предусмотренные законом меры. Лишали прав – у некоторых водителей общий срок достигал девяти лет. Но и это не помогало, они снова садились за руль.

То, как милиция следит за порядком в городе, мэр сам проверил в выходные. Он прогулялся по паркам и остался недоволен. В Губернаторском саду подростки на детской площадке играли в карты, мусорили, распивали пиво. На скамейки залезали с ногами. И за полтора часа никто из инспекторов ППС там не появился.

«Если наряд вышел на работу и просто прогулялся – то он не сделал своей работы», - считал Виктор Масляков. И милиционеров, и горожан он призвал строже относиться к нарушителям – делать замечания, наказывать.

«Мы должны жить по законам нашего города, а не по своим собственным», - подвел итог Виктор Николаевич.

Таким было 28 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.