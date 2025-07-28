Мэрия продает подвал

Муниципальную собственность продает администрация Петрозаводска.

За помещение в подвале площадью чуть более 162 кв.м городские чиновники надеются выручить 2 906 000 рублей.

Объект, которым торгуют, расположен в доме № 34-а по улице Шотмана. Судя по табличке на стене, там когда-то располагалась петрозаводская общественная организация инвалидов железнодорожного транспорта.

Подвал выставлен на торги, так что цена еще может измениться. Заявки от желающих поучаствовать в аукционе принимают до 14 августа. © «Петрозаводск говорит»