Петрозаводчанам пришлось развести костер во дворе, чтобы сготовить еду

Лишь только небо задышало осенью, как петрозаводчанам пришлось выходить на улицы, чтобы греться у костров и готовить на них себе ужин! Можете себе представить – и такое было в нашем городе ровно 20 лет назад. Ночью в Петрозаводске можно было наблюдать людей, разогревающих себе пищу на кострах. Такой способ выживания выбрали себе жильцы 16-этажного дома №70 по Октябрьскому проспекту. Может быть, и не очень хочется есть в полночь, но приходится, потому что другого выбора не было. 280 несчастных участников Товарищества собственников жилья (ТСЖ) остались без элементарных бытовых удобств.

«Сгорели оба фидера подстанции, то есть трансформаторы, высоковольтные. А у нас электроплиты, у нас электронасосы. У нас нет холодной воды теперь, начиная с 6-7 этажа», - пояснил Виктор Гангинайтис, председатель ТСЖ.

И не работала канализация! Но и это еще не все беды. В середине августа отключили горячую воду. И если свет обещали восстановить, правда, дней через пять, то перспектива обрести горячую воду была отдаленной. А все из-за долгов, пояснила юрист ТСЖ Любовь Бунцева: «Долг ТСЖ «Октябрьский-70» перед АО «Петрозаводскмаш» составляет примерно 778 тысяч рублей». 16-этажка получала тепло с этого предприятия, которое выставляло счета, согласуясь с ценами, установленными Региональной энергетической комиссией (РЭК РК) для коммерческих предприятий.

«Завод не отступает от той цены, которая установлена Региональной комиссией. Мы же получаем от населения ту цену, которая установлена именно для населения. В результате получается разница. Каким образом возмещать эту разницу, я не знаю. Даже как юрист», - говорила Любовь Бунцева. До 1999 года обходились взаимозачетами. Но потом по закону субсидии стали выплачивать из бюджета местного самоуправления. Надо признать – скудного бюджета. «Когда орган государственной власти издает какой-то документ, он должен быть профинансирован органами местного самоуправления. Но если орган местного самоуправления не профинансировал его, откуда ему взять деньги?!» В доме №70 на Октябрьском не осталось ничего, кроме чувства юмора. Вахтер, чудесная Надежда Михайловна с удовольствием пошутила с журналистом о житье-бытье.

Граждане Карелии, желающие сдать металлолом, сделать этого летом 2001 года не могли. С 23 августа были закрыты все пункты приема лома цветных и черных металлов. Откроются «заготконторы» только после того, как их хозяева потрудятся получить новую лицензию на право деятельности – обещали власти. Необходимость в новых положениях о лицензировании возникла в связи с многочисленными нарушениями в работе пунктов, которые принимали краденный металл, плохо замаскированный под лом. «По данным МВД, более пятисот уголовных дел было в прошлом году возбуждено по кражам и другим преступлениям, связанным с металлами. Мы прекрасно знаем, что много цветных металлов крадут с предприятий, с железной дороги, и сдают», - сообщил Виктор Кононов, начальник управления лицензирования министерства экономики РК.

Положение о лицензировании обязывает работников скупок исполнять новые правила хранения, отчуждения и реализации металлолома. Были ужесточены и требования к соблюдению правилам приема цветмета у населения и организаций. Человек мог сдать только бытовой металл, находящийся у него в собственности. Перечень такого цветмета был утвержден председателем правительства Карелии. Пункты приема не имели права принимать какой бы то ни было металл у детей. А молодежь 14-18 лет могла сдать железяки только при наличии письменного разрешения родителей. Любой клиент пункта приема должен был оставить и свои паспортные данные. И объяснять происхождение металлолома в заявлении.

Приемщики считали, что эти нововведения спутают карты охотников за цветметом. «При заполнении заявления – это насторожит таких товарищей, потому что это будет уже его личная рука, его заявление, его подпись там будет. И мне кажется, это насторожит многих людей», - говорил приемщик Виктор Краснюк. Чтобы получить лицензию, надо было выложить 1300 рублей. Обещали, что вожделенная бумага будет готова в течение тридцати дней. В министерстве экономики заявили, что препятствовать в получении лицензий никому не станут. Это и невыгодно. Ведь металл в таком случае будут принимать нелегально и вывозить за пределы Карелии.

Таким было 27 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.