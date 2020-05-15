О могилах и об отношении к памяти пришлось задуматься в Петрозаводске

Отгремели торжественные залпы орудий в честь Великой Победы в мае 2000 года. Страна поименно вспоминала тех, кто отдавал за нее свои жизни. В этот скорбный список погибших трудами поисковиков было внесено еще одно имя. Бойца, погибшего в далеком 1941-ом году на карельской земле, рядового Федора Васильевича Романова.

10 мая на братскую могилу, где среди прочих похоронен и этот солдат, приезжала его дочь. В августе 1999-го два поисковых отряда работали в Пряжинском районе. Именно там осенью 1941-го года 272-ая дивизия принимала жестокие бои с противником. Боевым крещением называли эти сражения те, кто выжил. Но многие навсегда остались лежать на берегу озера Топорное. Среди них были и рядовой Федор Романов. Для своей семьи 58 лет он был без вести пропавшим. Благодаря работе поисковиков его дочь Софья Федоровна, в замужестве Сергунько, через полвека смогла возложить цветы на могилу отца.

В Петрозаводск она приехала из Санкт-Петербурга. Вместе с ребятами, которые непосредственно занимались раскопками, а потом искали по прочитанным медальонам родственников, Софья Федоровна отправилась в Святозеро, где ее провели по местам боевых сражений отца. На братской могиле еще не было тогда таблички с именами, но прах дорогого ей человека уже наконец обрел покой. Это и боль, и радость одновременно:

«Вы не представляете. Я даже не знала: верить или не верить? Радовалась. И поплакала, естественно. В общем, конечно, это радость неописуемая. Это поймет тот человек, который пережил вот это».

На память об отце Софье Федоровне вручили листок из солдатского медальона. Она же подарила музею боевой славы 5-ой школы его портрет и паспорт. Говорят, что война не кончается, пока не похоронен последний солдат.

Для семьи Романовых эта война была закончена. Но сколько их было еще, безвестных героев, которые лежали в земле, и как долго еще для потомков будет звучать эхо той страшной войны...

Но было и другое отношение к могилам и памяти. Как не прискорбно это осознавать, но это так. 28 января Первомайским ГОВД были задержаны двое граждан. Их обвиняли в хищениях с могил кладбища в Сулажгоре и Песках. За ноябрь и декабрь 1999 года и в январе 2000 года ими таким образом было ограблено 12 могил. Поймали их таким образом.

27 января 2000 года в Первомайский ГОВД поступило заявление от пострадавшего гражданина, в котором говорилось, что с могилы его сына на кладбище Пески был похищен столик из нержавеющей стали и спилена часть ограды.

Подобных обращений в милицию в те годы было зафиксировано огромное количество. Злоумышленники и на правительственное кладбище захаживали, правда, только лишь затем, чтобы повалить ограды и памятники, а не умыкнуть их.

В общем, оперативные работники ГОВД установили постоянное дежурство на кладбище по факту заявления пострадавших. Уже на следующий день злоумышленники были пойманы. Ими оказались двое граждан 58-го и 70-го годов рождения, показать лица которых оперативные службы отказались в интересах следствия.

«Они, не имея постоянного дохода, промышляли по кладбищам. В каком плане? Питались там, после праздников много там оставалось. Потом они видят, что проще всего совершать просто хищения. То есть занимались сбором цветного металла. Весь этот металл они выносили и сдавали в скупки на улице Новосулажгорской»,

– пояснила следователь Ольга Авдеева.

То есть буквально – не отходя от ограбленных могил (Новосулажгорская находится на территории микрорайона Сулажгора). Заработок в целом получался неплохой. За столик из нержавейки скупщики давали около 70 рублей. За могильную ограду – 120-150. За ночь похитители обходили три-четыре участка.

Неуправляемая, а кое-кому из чиновников, вероятно, и выгодная деятельность пунктов приема цветмета побуждала воровать не только кабель и железнодорожное оборудование. Но и могильную утварь. Бомжи и безработные, причем, выглядели даже более привлекательно, чем владельцы скупок цветмета и те, кто стоял за этим бизнесом.

«Уже сейчас доходит до того, что памятники начинают снимать. И видно, что это все с кладбищ. И приемка ведется без оформления, без документации. И это производится так, что сегодня принимают, а через пару дней это у них все вывозится. И нам сложно производить выемки у них»,

– отметила следователь.

Двум задержанным предъявили обвинение по двум статьям: хищение и надругательство над могилами. И та, и другая предполагает лишение свободы от двух до семи лет.

Владельцы пунктов приема цветмета, готовые поживиться за счет покойников, конечно же, не получили подобного наказания. Скорого наведения порядка в деятельности скупок не получилось. Поэтому злоумышленники на свой страх и риск продолжали грабить могилы, получать за это деньги, тем более, что постоянной милицейской охраны на кладбищах нет и не предвидится:

«К каждой могиле не поставишь милиционера».

Таким было 15 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума – а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности здесь.