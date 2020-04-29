Вопиющий акт вандализма произошел на одном из кладбищ Петрозаводска

На Сулажгорском кладбище Петрозаводска ровно 20 лет назад был совершен вопиющий акт вандализма. Надгробные плиты 18-ти памятников были сняты с опор и разбросаны по территории кладбища. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Кстати, вандалы не впервые посещали Сулажгору, чтобы учинить там разрушения. Да и другие кладбища города не были застрахованы от варварского разграбления могил. Это еще раз говорило о том, что пора усиливать охрану мест упокоения. Но на этот раз от рук вандалов пострадала именно та часть кладбища, где как правило хоронили хорошо известных всем высокопоставленных людей, поэтому правоохранительные органы занялись инцидентом всерьез. С надгробными плитами и памятниками не справиться голыми руками. Ясно, что злоумышленники были вооружены специальными приспособлениями. На место происшествия выехала следственная группа Первомайского ГОВД, а также начальник милиции общественной безопасности Петрозаводска. Отработав всевозможные участки кладбища, эксперт-криминалист обнаружил вещественные доказательства, но в интересах следствиях о них не говорили прессе. К расследованию этого дела был подключили и уголовный розыск.

Также в тот день силами практически всего личного состава УВД Петрозаводска был оцеплен район улиц Заводской и Огородной на северной окраине города. В результате так называемого «профилактического рейда» было задержано 30 человек без документов и регистрации. В основном это были приезжие азербайджанцы. Рейд проводился по инициативе милиции общественной безопасности. В то время от жителей этого района и бизнесменов, арендовавших помещения складов, поступали многочисленные жалобы о появлении разных подозрительных личностей и регулярных разборках между приезжими. Целью рейда было выявление граждан, проживавших в городе без прописки и регистрации, а также поиск наркотических веществ, взрывчатки и оружия. С утра весь район был оцеплен силами сотрудников управления внутренних дел. Все выезды перекрыты нарядами ГИБДД.

В итоге за нарушение правил регистрации и подозрение в более тяжких правонарушениях были задержаны 30 человек, выявлены две автомашины без документов на двигатели, изъят один газовый пистолет без документов. Аналогичные мероприятия проводились и в других точках города. Общий итог акции правоохранительных органов обещали подвести на следующей неделе. Однако, уже можно было сказать, что это самое крупное на тот момент и наиболее хорошо подготовленное подобное мероприятие правоохранительных органов Петрозаводска.

Ко Дню города в Петрозаводске планировали проведение очередной регаты. В столицу Карелии ожидали прибытия судов из Европы, Канады и Америки. Последние замечания к программе проведения фестиваля обсуждались на заседании оргкомитета. В 2000 году в парусной регате обещали принять участие 14 судов из Англии, Германии, США, Канады и Голландии. В Санкт-Петербурге они должны были выстроиться в эскадру и во главе с сопровождающим судном одной командой прибыть в Петрозаводск. Программу проведения этого мероприятия уже практически подготовили. По примеру мировой практики организаторы праздники взяли часть расходов (кроме проживания и питания гостей) на себя. Однако, в отличие от тех же мировых аналогов, наш бюджет в средствах был весьма ограничен. А посему на последнем заседании оргкомитета возникли опасения, что не все из задуманного удастся осуществить. Так, министр культуры Карелии Татьяна Калашник напомнила присутствующим о предшествующем регате праздновании 80-летия республики, которое значительно опустошит государственный карман. А из выступления директора музея-заповедника «Кижи» Эльвиры Аверьяновой стало ясно, что на этом уникальном острове не удастся реализовать всю программу пребывания заграничных гостей, которая предполагала помимо экскурсий питание 80 человек, концертную программу и ночлег. Не согласны были работники Кижей и с предложением о высвобождении входной платы.

«Должны мы себя полюбить?, - риторически вопрошала Эльвира Аверьянова. - Мы же работаем-то на республику. И деньги, которые мы зарабатываем, они тоже идут в бюджет республики. Понимаете? Ну ладно, были бы это дети, бедные — мы на это идем, мы всегда освобождаем (от платы), и многодетных, и всяких разных. Но здесь-то? Это же 80 человек. Это же большие деньги!»

Трудно не согласиться с тем, что Кижи, как уникальное культурное достояние нашей республики, надо беречь. Чтобы потом было что показывать. Другое дело, что по мысли главного специалиста отдела по туризму Владимира Громова, изначально не надо стремиться на подобном деле заработать: «Естественно, мы здесь не зарабатываем. Мы здесь что-то вкладываем. Но мы здесь получаем у себя, в Петрозаводске, очень интересное событие. Оно единственное вообще в России. Оно впервые здесь было проведено. И оно единственное в стране пока. Оно уникально!» Было почти сформировано необходимое техническое обеспечение фестиваля, готова группа гидов-переводчиков. Для горожан информация о регате постоянно появлялась в СМИ и на страничке специально созданного сайта в интернете (и это для того времени был прогресс!). Планировалось, что если все получится, то этот праздник станет генеральной репетицией будущего через три года фестиваля, посвященного трехсотлетию Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Обидно, что регата теперь хоть и проводится на Онежском озере, но уже не с таким пафосом, потому что Чемпионат России по парусному спорту с нашей воды ушел на Волгу.

Таким было 29 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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