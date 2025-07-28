Отдыхающие оставили костер, который едва не сгубил остров в Карелии

В то время как минприроды и МЧС борются с мангальщиками и выписывают любителям шашлыков штрафы, отдыхающие на островах в Лахденпохском районе в открытую жгут костры.

Один такой оставленный костерок на вереске и обложенный камушками едва не сгубил целый остров. Дым вовремя заметили отдыхавшие поблизости люди и ринулись тушить. Они опасались, что огонь перекинется со мха на деревья. Об опасной ситуации, самоотверженности и сплоченности людей рассказали в сообществе «Лахденпохья-Навсегда!».

«Сегодня мы спасли остров от пожара! Это не пустые слова - в такую жару моментом полыхает. С нами по соседству (остров напротив) отдыхала компания, их привезли и вывезли на местном катере, спустя какое-то время мы увидели дымовал и рванули туда. Девочки на сапах были там первые, уже вовсю дымило и тлело, местами был открытый огонь - оставленный костер, который разместили прямо на вереске, лишь обложив камнями, был прямо под скалой, покрытой сухим седым мхом. По этому мху огонь распространялся моментально! Они вдвоем начали тушить, следом я на лодке привез еще наших девчат, с другой стороны острова прибежали ребята»,

- рассказал участник событий в сообществе.

Мужчина объехал на лодке соседние стоянки и позвал людей на помощь, многие не остались в стороне. Люди носили воду всем, что было под рукой – даже мешками, мисками, котелками. Тушить было трудно, так как где только что пролили водой, ветер раздувал пожар снова: «Проливали снова и снова, в том числе и там, куда не дошел огонь».

Участник тушения обратился с просьбой к капитанам катеров, которые возят отдыхающих на острова, предупреждать их о пожароопасности и правилах поведения на природе, а также проверять оставленную стоянку при вывозе людей. © «Петрозаводск говорит»