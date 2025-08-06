Спасатели снова не дали поселку в Карелии сгореть

Поселок в Муезерском районе еще раз отбили от огня. В этот раз пожар возник очень близко к населенному пункту. О тушении рассказал руководитель госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

5 августа в километре от Воломы вспыхнул лес. Огонь охватил 7 гектаров, да еще и горело близко к электроподстанции.

С пожаром боролись всеми возможными силами. На борьбу с огнем встали арендаторы, местные жители, силы и средства МЧС Карелии, две автоцистерны и шесть человек личного состава отряда противопожарной службы Муезерского района. В тушении задействовали мотопомпы.

В результате распространение огня смогли остановить. По словам Полякова, угрозы Воломе нет.

В Муезерском районе действует режим чрезвычайной ситуации, мобилизованы все необходимые силы и средства. © «Петрозаводск говорит»